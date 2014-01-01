|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09087
|Наименование
|9087F_сайлентблок продол. рычага!\ Audi 100/A6/S6/V8 Quattro all 92-97
|Толщина [мм]
|25
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|48, 55
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост, с обеих сторон
|Вес [кг]
|0,149
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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