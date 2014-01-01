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9087F_сайлентблок продол. рычага!\ Audi 100/A6/S6/V8 Quattro all 92-97 артикул 09087 FEBI в Алматы

09087 FEBI 9087F_сайлентблок продол. рычага!\ Audi 100/A6/S6/V8 Quattro all 92-97
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09087
Наименование 9087F_сайлентблок продол. рычага!\ Audi 100/A6/S6/V8 Quattro all 92-97
Толщина [мм] 25
Внутренний диаметр 14
Наружный диаметр [мм] 48, 55
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост, с обеих сторон
Вес [кг] 0,149

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9087F_сайлентблок продол. рычага!\ Audi 100/A6/S6/V8 Quattro all 92-97 производителя FEBI с артикулом 09087 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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