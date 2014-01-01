|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09074
|Наименование
|Тормозной диск
|Толщина тормозного диска (мм)
|10
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Толщина [мм]
|71,5
|Наружный диаметр [мм]
|226
|Ø фаски [мм]
|100
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|8
|Диаметр центрирования [мм]
|50
|Вес [кг]
|4,461
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без колесного подшипника
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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