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9060F_сайлентблок рычага пер.!\ VW Polo 94>/Lupo 98> артикул 09060 FEBI в Алматы

09060 FEBI 9060F_сайлентблок рычага пер.!\ VW Polo 94>/Lupo 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09060
Наименование 9060F_сайлентблок рычага пер.!\ VW Polo 94>/Lupo 98>
Длина [мм] 47
Внутренний диаметр 10
Наружный диаметр [мм] 28
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, снизу, спереди, передний мост справа
Вес [кг] 0,081

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9060F_сайлентблок рычага пер.!\ VW Polo 94>/Lupo 98> производителя FEBI с артикулом 09060 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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