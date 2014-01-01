|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09060
|Наименование
|9060F_сайлентблок рычага пер.!\ VW Polo 94>/Lupo 98>
|Длина [мм]
|47
|Внутренний диаметр
|10
|Наружный диаметр [мм]
|28
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, спереди, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,081
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 9060F_сайлентблок рычага пер.!\ VW Polo 94>/Lupo 98> производителя FEBI с артикулом 09060 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита