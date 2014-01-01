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9054F_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96 артикул 09054 FEBI в Алматы

09054 FEBI 9054F_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09054
Наименование 9054F_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96
Длина [мм] 90
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 57
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,586

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9054F_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96 производителя FEBI с артикулом 09054 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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