|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09054
|Наименование
|9054F_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96
|Длина [мм]
|90
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|57
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,586
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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