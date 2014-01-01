|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09045
|Наименование
|9045F_подушка КПП!\ VW Passat 1.6-2.3/1.9TDi 96>
|Материал
|резина/металл
|Тип установки
|Сайлентблок
|Вес [кг]
|0,307
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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