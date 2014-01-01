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9045F_подушка КПП!\ VW Passat 1.6-2.3/1.9TDi 96> артикул 09045 FEBI в Алматы

09045 FEBI 9045F_подушка КПП!\ VW Passat 1.6-2.3/1.9TDi 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09045
Наименование 9045F_подушка КПП!\ VW Passat 1.6-2.3/1.9TDi 96>
Материал резина/металл
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 0,307

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9045F_подушка КПП!\ VW Passat 1.6-2.3/1.9TDi 96> производителя FEBI с артикулом 09045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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