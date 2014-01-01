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Гидрофильтр, автоматическая коробка передач артикул 08993 FEBI в Алматы

08993 FEBI Гидрофильтр, автоматическая коробка передач
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08993
Наименование Гидрофильтр, автоматическая коробка передач
Исполнение фильтра Сетчатый фильтр
Длина [мм] 244
Ширина [мм] 152,5
Толщина [мм] 45,5
Материал сталь
Поверхность блестящий
Вес [кг] 0,26
Вид коробки передач для автоматической коробки передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гидрофильтр, автоматическая коробка передач производителя FEBI с артикулом 08993 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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