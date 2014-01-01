|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08888
|Наименование
|8888F_фильтр АКПП! с прокладкой\ MB W123/W124/W126/W140/W201/W210 80>
|Исполнение фильтра
|Сетчатый фильтр
|Длина [мм]
|188,8
|Ширина [мм]
|175,4
|Высота [мм]
|20,2
|Материал прокладки
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Вес [кг]
|0,441
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прокладкой масляного картера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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