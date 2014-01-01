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8888F_фильтр АКПП! с прокладкой\ MB W123/W124/W126/W140/W201/W210 80> артикул 08888 FEBI в Алматы

08888 FEBI 8888F_фильтр АКПП! с прокладкой\ MB W123/W124/W126/W140/W201/W210 80>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08888
Наименование 8888F_фильтр АКПП! с прокладкой\ MB W123/W124/W126/W140/W201/W210 80>
Исполнение фильтра Сетчатый фильтр
Длина [мм] 188,8
Ширина [мм] 175,4
Высота [мм] 20,2
Материал прокладки NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [кг] 0,441
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прокладкой масляного картера

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8888F_фильтр АКПП! с прокладкой\ MB W123/W124/W126/W140/W201/W210 80> производителя FEBI с артикулом 08888 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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