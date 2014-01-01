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Комплект подшипника ступицы колеса артикул 08881 FEBI в Алматы

08881 FEBI Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08881
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Ширина [мм] 39
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 84
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 1,25
для оригинального номера 202 980 00 16
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом, с винтами
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайкой хвостовика моста

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса производителя FEBI с артикулом 08881 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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