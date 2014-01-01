|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08881
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Ширина [мм]
|39
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|84
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|1,25
|для оригинального номера
|202 980 00 16
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом, с винтами
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с гайкой хвостовика моста
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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