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8828F_тяга стабилизатора переднего левая!\ МВ W140 all 91-99 артикул 08828 FEBI в Алматы

08828 FEBI 8828F_тяга стабилизатора переднего левая!\ МВ W140 all 91-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08828
Наименование 8828F_тяга стабилизатора переднего левая!\ МВ W140 all 91-99
парные номера артикулов 08863
Длина [мм] 152
Толщина [мм] 74
Наружный диаметр [мм] 31
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 27
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева
Вес [кг] 0,108
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8828F_тяга стабилизатора переднего левая!\ МВ W140 all 91-99 производителя FEBI с артикулом 08828 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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