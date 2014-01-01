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8794F_гидрокомпенсатор!\ MB W202/W203/W210/W211/W220 2.4-5.8 M112/M113 96> артикул 08794 FEBI в Алматы

08794 FEBI 8794F_гидрокомпенсатор!\ MB W202/W203/W210/W211/W220 2.4-5.8 M112/M113 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08794
Наименование 8794F_гидрокомпенсатор!\ MB W202/W203/W210/W211/W220 2.4-5.8 M112/M113 96>
Наружный диаметр [мм] 11
Вид эксплуатации гидравлический
Сторона установки Сторона впуска
Вес [кг] 0,02
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8794F_гидрокомпенсатор!\ MB W202/W203/W210/W211/W220 2.4-5.8 M112/M113 96> производителя FEBI с артикулом 08794 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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