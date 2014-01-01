|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08794
|Наименование
|8794F_гидрокомпенсатор!\ MB W202/W203/W210/W211/W220 2.4-5.8 M112/M113 96>
|Наружный диаметр [мм]
|11
|Вид эксплуатации
|гидравлический
|Сторона установки
|Сторона впуска
|Вес [кг]
|0,02
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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