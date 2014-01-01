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8730F_гайка хвостовика коробки! \Omn MB 207-410, Sprinter 307-412 артикул 08730 FEBI в Алматы

08730 FEBI 8730F_гайка хвостовика коробки! \Omn MB 207-410, Sprinter 307-412
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08730
Наименование 8730F_гайка хвостовика коробки! \Omn MB 207-410, Sprinter 307-412
Размер внутренней резьбы M26 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 30
Профиль головки болта внешний многогранник
Поверхность оцинкованный
Вес [кг] 0,05

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КОЛЬЦО / SPRENGRING
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8730F_гайка хвостовика коробки! \Omn MB 207-410, Sprinter 307-412 производителя FEBI с артикулом 08730 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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