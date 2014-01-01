|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08730
|Наименование
|8730F_гайка хвостовика коробки! \Omn MB 207-410, Sprinter 307-412
|Размер внутренней резьбы
|M26 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|30
|Профиль головки болта
|внешний многогранник
|Поверхность
|оцинкованный
|Вес [кг]
|0,05
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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