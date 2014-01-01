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8719F_прокладка АКПП!\ МВ123/124/140/201/202 артикул 08719 FEBI в Алматы

08719 FEBI 8719F_прокладка АКПП!\ МВ123/124/140/201/202
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08719
Наименование 8719F_прокладка АКПП!\ МВ123/124/140/201/202
Материал прокладки NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [кг] 0,098
Вид коробки передач для автоматической коробки передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8719F_прокладка АКПП!\ МВ123/124/140/201/202 производителя FEBI с артикулом 08719 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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