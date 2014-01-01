|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08717
|Наименование
|8717F_прокладка АКПП!\ МВ123/124/126/129
|старая модификация
|Материал прокладки
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Цвет
|черный
|Вес [кг]
|0,112
|Вид коробки передач
|для автоматической коробки передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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