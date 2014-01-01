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8681F_отбойник амортизатора заднего!\ MB W126 3.0-5.0 87-91 артикул 08681 FEBI в Алматы

08681 FEBI 8681F_отбойник амортизатора заднего!\ MB W126 3.0-5.0 87-91
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08681
Наименование 8681F_отбойник амортизатора заднего!\ MB W126 3.0-5.0 87-91
Толщина [мм] 63
Материал резина
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8681F_отбойник амортизатора заднего!\ MB W126 3.0-5.0 87-91 производителя FEBI с артикулом 08681 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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