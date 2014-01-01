|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08675
|Наименование
|8675F_датчик давления масла !L=41.5. M14x1.5. SW24 \ MB410/510 дв.OM615/616/617 /W460 85>
|Длина [мм]
|41,5
|Точка включения от [бар]
|0,3
|Точка включения до [бар]
|0,55
|Внутренний диаметр
|2,5
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|14
|Ширина зева гаечного ключа
|24
|Количество присоединений
|1
|Поверхность
|оцинкованный
|Вес [кг]
|0,04
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8675F_датчик давления масла !L=41.5. M14x1.5. SW24 \ MB410/510 дв.OM615/616/617 /W460 85> производителя FEBI с артикулом 08675 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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