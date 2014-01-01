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8675F_датчик давления масла !L=41.5. M14x1.5. SW24 \ MB410/510 дв.OM615/616/617 /W460 85> артикул 08675 FEBI в Алматы

08675 FEBI 8675F_датчик давления масла !L=41.5. M14x1.5. SW24 \ MB410/510 дв.OM615/616/617 /W460 85>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08675
Наименование 8675F_датчик давления масла !L=41.5. M14x1.5. SW24 \ MB410/510 дв.OM615/616/617 /W460 85>
Длина [мм] 41,5
Точка включения от [бар] 0,3
Точка включения до [бар] 0,55
Внутренний диаметр 2,5
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Длина резьбы [мм] 14
Ширина зева гаечного ключа 24
Количество присоединений 1
Поверхность оцинкованный
Вес [кг] 0,04
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8675F_датчик давления масла !L=41.5. M14x1.5. SW24 \ MB410/510 дв.OM615/616/617 /W460 85> производителя FEBI с артикулом 08675 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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