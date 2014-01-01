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Опора стойки амортизатора артикул 08669 FEBI в Алматы

08669 FEBI Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08669
Наименование Опора стойки амортизатора
Внутренний диаметр 15
Высота [мм] 130
Наружный диаметр [мм] 59
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,55
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора стойки амортизатора производителя FEBI с артикулом 08669 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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