|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08668
|Наименование
|Датчик, температура охлаждающей жидкости
|Длина [мм]
|52
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Количество присоединений
|1
|Маркировка цвета
|черный
|Точка включения [°С]
|120
|Вес [кг]
|0,034
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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