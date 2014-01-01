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Датчик, температура охлаждающей жидкости артикул 08668 FEBI в Алматы

08668 FEBI Датчик, температура охлаждающей жидкости
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08668
Наименование Датчик, температура охлаждающей жидкости
Длина [мм] 52
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Количество присоединений 1
Маркировка цвета черный
Точка включения [°С] 120
Вес [кг] 0,034

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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛ.ЖИДКОСТИ
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик, температура охлаждающей жидкости производителя FEBI с артикулом 08668 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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