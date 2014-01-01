|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08658
|Наименование
|Датчик, температура охлаждающей жидкости
|Длина [мм]
|72
|Наружный диаметр [мм]
|9, 10,6
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Количество присоединений
|2
|Маркировка цвета
|черный
|Точка включения [°С]
|100, 120
|Вес [кг]
|0,055
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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