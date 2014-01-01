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8647F_колпачки маслосъемные ! комплект \MB SPRINTER 00--> артикул 08647 FEBI в Алматы

08647 FEBI 8647F_колпачки маслосъемные ! комплект \MB SPRINTER 00-->
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08647
Наименование 8647F_колпачки маслосъемные ! комплект \MB SPRINTER 00-->
Внутренний диаметр 7
Наружный диаметр [мм] 17, 13,5
Материал резина/металл
Вес [кг] 0,025

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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