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8582F_наконечник рулевой внутренний! RHT\ BMW E28/E34/E32 <96 артикул 08582 FEBI в Алматы

08582 FEBI 8582F_наконечник рулевой внутренний! RHT\ BMW E28/E34/E32 <96
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08582
Наименование 8582F_наконечник рулевой внутренний! RHT\ BMW E28/E34/E32 <96
парные номера артикулов 08583
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Тип резьбы с правой резьбой
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,280
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8582F_наконечник рулевой внутренний! RHT\ BMW E28/E34/E32 <96 производителя FEBI с артикулом 08582 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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