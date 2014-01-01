|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08582
|Наименование
|8582F_наконечник рулевой внутренний! RHT\ BMW E28/E34/E32 <96
|парные номера артикулов
|08583
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,280
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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