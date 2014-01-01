|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08581
|Наименование
|8581F_тяга рулевая с наконечником!\ BMW 5 E28/E34/7 E32 81-97
|Длина [мм]
|303
|Наружный диаметр [мм]
|12,7
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1, M14 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост, внешний
|Вес [кг]
|0,960
|регулируемый
|регулируемый
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8581F_тяга рулевая с наконечником!\ BMW 5 E28/E34/7 E32 81-97 производителя FEBI с артикулом 08581 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита