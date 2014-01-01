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8581F_тяга рулевая с наконечником!\ BMW 5 E28/E34/7 E32 81-97 артикул 08581 FEBI в Алматы

08581 FEBI 8581F_тяга рулевая с наконечником!\ BMW 5 E28/E34/7 E32 81-97
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08581
Наименование 8581F_тяга рулевая с наконечником!\ BMW 5 E28/E34/7 E32 81-97
Длина [мм] 303
Наружный диаметр [мм] 12,7
Размер наружной резьбы M10 x 1, M14 x 1,5
Сторона установки передний мост, внешний
Вес [кг] 0,960
регулируемый регулируемый

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8581F_тяга рулевая с наконечником!\ BMW 5 E28/E34/7 E32 81-97 производителя FEBI с артикулом 08581 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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