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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 08561 FEBI в Алматы

08561 FEBI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08561
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Толщина [мм] 49
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 65, 48
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки Передняя нижняя ось, с обеих сторон
Вес [кг] 1,190

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя FEBI с артикулом 08561 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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