|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08561
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Толщина [мм]
|49
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|65, 48
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось, с обеих сторон
|Вес [кг]
|1,190
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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