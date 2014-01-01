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8487F_=854755=1667801=IM23775 [535611701] !шланг торм. пер.\ VW Passat 1.6-1.9TDi 86-97 L=350 артикул 08487 FEBI в Алматы

08487 FEBI 8487F_=854755=1667801=IM23775 [535611701] !шланг торм. пер.\ VW Passat 1.6-1.9TDi 86-97 L=350
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08487
Наименование 8487F_=854755=1667801=IM23775 [535611701] !шланг торм. пер.\ VW Passat 1.6-1.9TDi 86-97 L=350
Длина [мм] 370
Размер внутренней резьбы M10 x 1
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,09

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8487F_=854755=1667801=IM23775 [535611701] !шланг торм. пер.\ VW Passat 1.6-1.9TDi 86-97 L=350 производителя FEBI с артикулом 08487 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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