|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08487
|Наименование
|8487F_=854755=1667801=IM23775 [535611701] !шланг торм. пер.\ VW Passat 1.6-1.9TDi 86-97 L=350
|Длина [мм]
|370
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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