menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

8485F_датчик давления масла! 1.8Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96 артикул 08485 FEBI в Алматы

08485 FEBI 8485F_датчик давления масла! 1.8Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08485
Наименование 8485F_датчик давления масла! 1.8Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96
Точка включения от [бар] 1,6
Длина [мм] 46
Точка включения до [бар] 2
Размер наружной резьбы M10 x 1
Длина резьбы [мм] 13
Ширина зева гаечного ключа 24
Количество присоединений 1
Маркировка цвета белый
Поверхность оцинкованный
Вес [кг] 0,03
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

С этим товаром покупают...

FEBI 08466

Датчик давления масла

FEBI 18666

Датчик температуры охлаждающей жидкости

CHERY A132902035

ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА CHERY BONUS (A13-2902035)

ABE C1W035ABE

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

CORTECO 01031067B

Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8485F_датчик давления масла! 1.8Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.0/1.6D/1.9D/TD 83-96 производителя FEBI с артикулом 08485 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0