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Датчик давления масла артикул 08484 FEBI в Алматы

08484 FEBI Датчик давления масла
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08484
Наименование Датчик давления масла
Точка включения от [бар] 1,2
Длина [мм] 46
Точка включения до [бар] 1,5
Внутренний диаметр 2,54
Размер наружной резьбы M10 x 1
Длина резьбы [мм] 13
Ширина зева гаечного ключа 24
Маркировка цвета черный
Поверхность оцинкованный
Вес [кг] 0,031
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла производителя FEBI с артикулом 08484 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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