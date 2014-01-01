|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08478
|Наименование
|8478F_пыльник ШРУСа внутренний!\ MB W124/W201 1.9TD/2.0TD/2.5TD <95
|Длина [мм]
|98,5
|Материал
|резина
|Сторона установки
|со стороны коробки передач, Задний мост слева, Задний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|22,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|65,5
|Вес [кг]
|0,15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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