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8478F_пыльник ШРУСа внутренний!\ MB W124/W201 1.9TD/2.0TD/2.5TD <95 артикул 08478 FEBI в Алматы

08478 FEBI 8478F_пыльник ШРУСа внутренний!\ MB W124/W201 1.9TD/2.0TD/2.5TD <95
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08478
Наименование 8478F_пыльник ШРУСа внутренний!\ MB W124/W201 1.9TD/2.0TD/2.5TD <95
Длина [мм] 98,5
Материал резина
Сторона установки со стороны коробки передач, Задний мост слева, Задний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 22,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 65,5
Вес [кг] 0,15

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8478F_пыльник ШРУСа внутренний!\ MB W124/W201 1.9TD/2.0TD/2.5TD <95 производителя FEBI с артикулом 08478 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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