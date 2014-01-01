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Болт для крепления колеса артикул 08476 FEBI в Алматы

08476 FEBI Болт для крепления колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08476
Наименование Болт для крепления колеса
Колесные диски для стального диска
Длина [мм] 40
Наружный диаметр [мм] 23
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 19
Качество / класс 10.9
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Сферический поясок A/G
Материал сталь
Поверхность оцинкованная
Длина болта под головкой [мм] 20
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,047
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Болт для крепления колеса производителя FEBI с артикулом 08476 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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