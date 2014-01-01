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8466F_датчик давления масла! синий 0.3Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97 артикул 08466 FEBI в Алматы

08466 FEBI 8466F_датчик давления масла! синий 0.3Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08466
Наименование 8466F_датчик давления масла! синий 0.3Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97
Длина [мм] 46
Точка включения от [бар] 0,15
Точка включения до [бар] 0,35
Внутренний диаметр 2,54
Размер наружной резьбы M10 x 1
Длина резьбы [мм] 13
Ширина зева гаечного ключа 24
Количество присоединений 1
Маркировка цвета синий
Поверхность оцинкованный
Вес [кг] 0,031
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8466F_датчик давления масла! синий 0.3Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97 производителя FEBI с артикулом 08466 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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