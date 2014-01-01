|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08466
|Наименование
|8466F_датчик давления масла! синий 0.3Bar\ VW Golf/Passat 1.0-2.8i/1.6D/SDi/TDi 83-97
|Длина [мм]
|46
|Точка включения от [бар]
|0,15
|Точка включения до [бар]
|0,35
|Внутренний диаметр
|2,54
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Длина резьбы [мм]
|13
|Ширина зева гаечного ключа
|24
|Количество присоединений
|1
|Маркировка цвета
|синий
|Поверхность
|оцинкованный
|Вес [кг]
|0,031
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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