|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08447
|Наименование
|Система тяг и рычагов, тормозная система
|парные номера артикулов
|08446
|Вид эксплуатации
|ручной
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [кг]
|2,408
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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