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Датчик давления масла артикул 08444 FEBI в Алматы

08444 FEBI Датчик давления масла
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08444
Наименование Датчик давления масла
Длина [мм] 46
Точка включения от [бар] 0,75
Точка включения до [бар] 1,05
Внутренний диаметр 2,48
Размер наружной резьбы M10 x 1
Длина резьбы [мм] 13
Ширина зева гаечного ключа 24
Количество присоединений 1
Маркировка цвета серый
Поверхность оцинкованный
Вес [кг] 0,031
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла производителя FEBI с артикулом 08444 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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