|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08430
|Наименование
|8430F_буфер капота!\ MB W210/S210/W221/W220/W202/W168/R170/R129/C208
|Длина [мм]
|38
|Наружный диаметр [мм]
|14,6
|Размер наружной резьбы
|M6 x 1
|Длина резьбы [мм]
|27
|Цвет
|черный
|Материал
|резина/металл
|Поверхность
|оцинкованная
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [кг]
|0,008
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8430F_буфер капота!\ MB W210/S210/W221/W220/W202/W168/R170/R129/C208 производителя FEBI с артикулом 08430 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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