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8430F_буфер капота!\ MB W210/S210/W221/W220/W202/W168/R170/R129/C208 артикул 08430 FEBI в Алматы

08430 FEBI 8430F_буфер капота!\ MB W210/S210/W221/W220/W202/W168/R170/R129/C208
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08430
Наименование 8430F_буфер капота!\ MB W210/S210/W221/W220/W202/W168/R170/R129/C208
Длина [мм] 38
Наружный диаметр [мм] 14,6
Размер наружной резьбы M6 x 1
Длина резьбы [мм] 27
Цвет черный
Материал резина/металл
Поверхность оцинкованная
Сторона установки с обеих сторон
Вес [кг] 0,008

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8430F_буфер капота!\ MB W210/S210/W221/W220/W202/W168/R170/R129/C208 производителя FEBI с артикулом 08430 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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