|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08400
|Наименование
|8400F_рокер!\ Opel Astra/Kadett 84>/Omega/Vectra 86-99/Corsa 82-00/Ascona <88
|Вес [кг]
|0,04
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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