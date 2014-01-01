|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08390
|Наименование
|Пробка антифриза
|Высота [мм]
|7
|Наружный диаметр [мм]
|24
|DIN / ISO
|443
|Поверхность
|оцинкованный
|Форма
|Б-форма
|Вес [кг]
|0,008
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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