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Пробка антифриза артикул 08390 FEBI в Алматы

08390 FEBI Пробка антифриза
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08390
Наименование Пробка антифриза
Высота [мм] 7
Наружный диаметр [мм] 24
DIN / ISO 443
Поверхность оцинкованный
Форма Б-форма
Вес [кг] 0,008

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Пробка антифриза производителя FEBI с артикулом 08390 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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