|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08384
|Наименование
|8384F_отбойник амортизатора переднего!\ VW
|Толщина [мм]
|84
|Внутренний диаметр
|18,5
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,112
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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