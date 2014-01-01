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8300F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Audi 100 1.6-2.6i <94 артикул 08300 FEBI в Алматы

08300 FEBI 8300F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Audi 100 1.6-2.6i <94
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08300
Наименование 8300F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Audi 100 1.6-2.6i <94
Длина [мм] 83
Материал резина
Сторона установки передний мост, со стороны колеса
Внутренний диаметр 1(мм) 22
Вес [кг] 0,43
Внутренний диаметр 2 (мм) 84

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8300F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Audi 100 1.6-2.6i <94 производителя FEBI с артикулом 08300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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