|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08299
|Наименование
|8299F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Audi 80 all <91
|Длина [мм]
|79
|Материал
|резина
|Внутренний диаметр 1(мм)
|21
|Вес [кг]
|0,34
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|79
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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