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8277F_[1119970330] !пробка поддона\ MB универсальная М14x1,5x24 артикул 08277 FEBI в Алматы

08277 FEBI 8277F_[1119970330] !пробка поддона\ MB универсальная М14x1,5x24
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08277
Наименование 8277F_[1119970330] !пробка поддона\ MB универсальная М14x1,5x24
Длина [мм] 33
Наружный диаметр [мм] 19
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Длина резьбы [мм] 20
Качество / класс 8.8
Ширина зева гаечного ключа 13
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Материал сталь
Длина болта под головкой [мм] 24
Вес [кг] 0,037
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без уплотнительного кольца

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8277F_[1119970330] !пробка поддона\ MB универсальная М14x1,5x24 производителя FEBI с артикулом 08277 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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