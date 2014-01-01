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8222F_=FR491131=67/59=R151.21=K-20/13[1403500049]!к-кт подшипника ступ. зад.\MB W140/W220/C215 91-06 артикул 08222 FEBI в Алматы

08222 FEBI 8222F_=FR491131=67/59=R151.21=K-20/13[1403500049]!к-кт подшипника ступ. зад.\MB W140/W220/C215 91-06
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08222
Наименование 8222F_=FR491131=67/59=R151.21=K-20/13[1403500049]!к-кт подшипника ступ. зад.\MB W140/W220/C215 91-06
Ширина [мм] 46
Внутренний диаметр 49
Наружный диаметр [мм] 88
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,8
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайкой хвостовика моста
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8222F_=FR491131=67/59=R151.21=K-20/13[1403500049]!к-кт подшипника ступ. зад.\MB W140/W220/C215 91-06 производителя FEBI с артикулом 08222 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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