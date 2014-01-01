|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08222
|Наименование
|8222F_=FR491131=67/59=R151.21=K-20/13[1403500049]!к-кт подшипника ступ. зад.\MB W140/W220/C215 91-06
|Ширина [мм]
|46
|Внутренний диаметр
|49
|Наружный диаметр [мм]
|88
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,8
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с гайкой хвостовика моста
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8222F_=FR491131=67/59=R151.21=K-20/13[1403500049]!к-кт подшипника ступ. зад.\MB W140/W220/C215 91-06 производителя FEBI с артикулом 08222 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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