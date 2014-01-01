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Подвеска, карданный вал артикул 08173 FEBI в Алматы

08173 FEBI Подвеска, карданный вал
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08173
Наименование Подвеска, карданный вал
Внутренний диаметр 55
Материал резина/металл
Вес [кг] 0,235
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, карданный вал производителя FEBI с артикулом 08173 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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