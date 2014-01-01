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8157F_опора амортизатора переднего!\ Opel Vectra 1.6-2.0Di 95> артикул 08157 FEBI в Алматы

08157 FEBI 8157F_опора амортизатора переднего!\ Opel Vectra 1.6-2.0Di 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08157
Наименование 8157F_опора амортизатора переднего!\ Opel Vectra 1.6-2.0Di 95>
Высота [мм] 40
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 103, 113
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост
Тип установки мягкое исполнение
Вес [кг] 0,43
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8157F_опора амортизатора переднего!\ Opel Vectra 1.6-2.0Di 95> производителя FEBI с артикулом 08157 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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