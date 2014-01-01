|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08157
|Наименование
|8157F_опора амортизатора переднего!\ Opel Vectra 1.6-2.0Di 95>
|Высота [мм]
|40
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|103, 113
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост
|Тип установки
|мягкое исполнение
|Вес [кг]
|0,43
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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