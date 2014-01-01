|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08146
|Наименование
|8146F_р/к ступицы!(мр) подшипн. 33205+LM501349/310+сальн.55x75x8/13 \MB Sprinter 307-410
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Наружный диаметр 1 [мм]
|73
|Наружный диаметр 2 [мм]
|52
|Ширина 1 [мм]
|19,5
|Ширина 2 [мм]
|22
|Внутренний диаметр 1(мм)
|41
|Вес [кг]
|0,573
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|25
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом вала
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8146F_р/к ступицы!(мр) подшипн. 33205+LM501349/310+сальн.55x75x8/13 \MB Sprinter 307-410 производителя FEBI с артикулом 08146 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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