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8146F_р/к ступицы!(мр) подшипн. 33205+LM501349/310+сальн.55x75x8/13 \MB Sprinter 307-410 артикул 08146 FEBI в Алматы

08146 FEBI 8146F_р/к ступицы!(мр) подшипн. 33205+LM501349/310+сальн.55x75x8/13 \MB Sprinter 307-410
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08146
Наименование 8146F_р/к ступицы!(мр) подшипн. 33205+LM501349/310+сальн.55x75x8/13 \MB Sprinter 307-410
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Наружный диаметр 1 [мм] 73
Наружный диаметр 2 [мм] 52
Ширина 1 [мм] 19,5
Ширина 2 [мм] 22
Внутренний диаметр 1(мм) 41
Вес [кг] 0,573
Внутренний диаметр 2 (мм) 25
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом вала

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8146F_р/к ступицы!(мр) подшипн. 33205+LM501349/310+сальн.55x75x8/13 \MB Sprinter 307-410 производителя FEBI с артикулом 08146 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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