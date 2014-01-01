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8131F_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.4TD 91-99 артикул 08131 FEBI в Алматы

08131 FEBI 8131F_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.4TD 91-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08131
Наименование 8131F_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.4TD 91-99
Толщина тормозного диска (мм) 12
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
Толщина [мм] 60
Наружный диаметр [мм] 290
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 9,8
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 5,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8131F_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.4TD 91-99 производителя FEBI с артикулом 08131 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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