|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08131
|Наименование
|8131F_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.4TD 91-99
|Толщина тормозного диска (мм)
|12
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|2
|Толщина [мм]
|60
|Наружный диаметр [мм]
|290
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|9,8
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Вес [кг]
|5,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8131F_диск тормозной задний!\ MB W140 2.8/3.2/3.4TD 91-99 производителя FEBI с артикулом 08131 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита