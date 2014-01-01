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8130F_диск тормозной задний!\ MB W140 4.0-6.0 91-99 артикул 08130 FEBI в Алматы

08130 FEBI 8130F_диск тормозной задний!\ MB W140 4.0-6.0 91-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08130
Наименование 8130F_диск тормозной задний!\ MB W140 4.0-6.0 91-99
Толщина тормозного диска (мм) 22
Число отверстий в диске колеса 5
Толщина [мм] 54,9
Наружный диаметр [мм] 300
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 19,4
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 7,414

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8130F_диск тормозной задний!\ MB W140 4.0-6.0 91-99 производителя FEBI с артикулом 08130 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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