menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

8129F_диск тормозной передний!\ MB W202 2.0-2.8/2.0D/2.2D 93> артикул 08129 FEBI в Алматы

08129 FEBI 8129F_диск тормозной передний!\ MB W202 2.0-2.8/2.0D/2.2D 93>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08129
Наименование 8129F_диск тормозной передний!\ MB W202 2.0-2.8/2.0D/2.2D 93>
Толщина тормозного диска (мм) 22
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 43,5
Наружный диаметр [мм] 284
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 19,4
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 6,0

С этим товаром покупают...

LEMFORDER 2604301

Сайлентблок рычага подвески перед прав/лев
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8129F_диск тормозной передний!\ MB W202 2.0-2.8/2.0D/2.2D 93> производителя FEBI с артикулом 08129 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0