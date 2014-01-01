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Тормозной диск артикул 08128 FEBI в Алматы

08128 FEBI Тормозной диск
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08128
Наименование Тормозной диск
Толщина тормозного диска (мм) 30
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 5
Толщина [мм] 82
Наружный диаметр [мм] 320
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 27,4
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 11,84

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя FEBI с артикулом 08128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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