|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08117
|Наименование
|Подвеска, карданный вал
|Внутренний диаметр
|25
|Вес [кг]
|0,33
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с шариковым подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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