|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08109
|Наименование
|8109F_амортизатор ролика!\ MB W124/W163/W202/W210 1.8-2.3 M111 85>
|старая модификация
|Выходная мощность F [N]
|55, 435
|Вес [кг]
|0,275
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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