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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 08078 FEBI в Алматы

08078 FEBI Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08078
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Размер наружной резьбы M18 x 1,5, M14 x 1,5
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа, снизу
Вес [кг] 0,680
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага производителя FEBI с артикулом 08078 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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