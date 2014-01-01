|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08073
|Наименование
|8073F_=1101001 [2013300018] !болт-эксцентрик рычага пер. подв.\ MB W124/T124/C124/W201/R129 83-01
|Длина [мм]
|152
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Качество / класс
|8.8
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Поверхность
|оцинкованная
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Длина болта под головкой [мм]
|135
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,287
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 8073F_=1101001 [2013300018] !болт-эксцентрик рычага пер. подв.\ MB W124/T124/C124/W201/R129 83-01 производителя FEBI с артикулом 08073 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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