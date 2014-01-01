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8073F_=1101001 [2013300018] !болт-эксцентрик рычага пер. подв.\ MB W124/T124/C124/W201/R129 83-01 артикул 08073 FEBI в Алматы

08073 FEBI 8073F_=1101001 [2013300018] !болт-эксцентрик рычага пер. подв.\ MB W124/T124/C124/W201/R129 83-01
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08073
Наименование 8073F_=1101001 [2013300018] !болт-эксцентрик рычага пер. подв.\ MB W124/T124/C124/W201/R129 83-01
Длина [мм] 152
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Качество / класс 8.8
Ширина зева гаечного ключа 22
Поверхность оцинкованная
Тип рычага Поперечный рычаг
Длина болта под головкой [мм] 135
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,287
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8073F_=1101001 [2013300018] !болт-эксцентрик рычага пер. подв.\ MB W124/T124/C124/W201/R129 83-01 производителя FEBI с артикулом 08073 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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