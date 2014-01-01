|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|08071
|Наименование
|8071F_пыльник амортизатора! на отб.-8066F\ VW Passat3/Santana 88-93
|Длина [мм]
|180
|Материал
|резина
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|48
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|65
|Вес [кг]
|0,055
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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