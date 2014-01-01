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8071F_пыльник амортизатора! на отб.-8066F\ VW Passat3/Santana 88-93 артикул 08071 FEBI в Алматы

08071 FEBI 8071F_пыльник амортизатора! на отб.-8066F\ VW Passat3/Santana 88-93
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 08071
Наименование 8071F_пыльник амортизатора! на отб.-8066F\ VW Passat3/Santana 88-93
Длина [мм] 180
Материал резина
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 48
Внутренний диаметр 2 (мм) 65
Вес [кг] 0,055

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 8071F_пыльник амортизатора! на отб.-8066F\ VW Passat3/Santana 88-93 производителя FEBI с артикулом 08071 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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